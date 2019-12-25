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В Петербурге 6 декабря ожидается на 8 градусов ниже климатической нормы
Сегодня, 7:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 6 декабря ожидается на 8 градусов ниже климатической нормы

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Обойдётся без существенных осадков.

В среду, 6 декабря, Северная столица окажется под влиянием усиливающегося с востока морозного антициклона. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков, а температурный фон будет на 8-9 градусов ниже климатической нормы.

Как уточнил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, температура воздуха в Петербурге -9…-11 градусов, по Ленобласти -8…-13 градусов. Ветер юго-восточный 1-6 м/с.

В четверг ожидается без осадков и -9…-11 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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