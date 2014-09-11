В Петербурге 6 августа местами пройдут дожди

Температура воздуха 6 августа в Петербурге +21…+23 градуса.

Погоду в Северной столице во вторник продолжит формировать западная периферия малоподвижного циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, по области местами возможны грозы. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 6 августа в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В среду местами пройдут кратковременные дожди и +22…+24 градуса.

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Фото: Piter.tv