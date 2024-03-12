В Петербурге 5 сентября будет тепло, возможны небольшие дожди 

Температура останется выше климатической нормы.

Северная столица в пятницу окажется под влиянием тёплого сектора циклона, приближающегося к западным границам Скандинавии. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, а температура останется выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 5 сентября в Петербурге +21…+23 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается без осадков, ночью +13…+15 градусов, днём +23…+25 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что первую декаду сентября в Петербурге будет тепло и сухо.

Фото: Piter.tv