В Петербурге 5 мая тыл циклона обеспечит холодную погоду

Пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом.

В понедельник по периферии циклона, днем выходящего на юг Архангельской области, в Петербург продолжат поступать всё более холодные воздушные массы. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Такой прогноз дали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 5 мая в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник днем временами будут идти дожди, ночью +2…+4 градуса, днём +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv