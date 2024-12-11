В Петербурге 5 февраля на погоду будет оказывать влияние тёплый атмосферный фронт

Температура воздуха будет постепенно повышаться.

После морозной ночи, а температурный минимум в Петербурге составил -12,1 градуса, сегодня днём на погоду региона будет оказывать влияние приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт.

Как рассказали синоптики "Фобос", 5 февраля небо постепенно закроют плотные облака и вечером местами закружит небольшой снег. Температура воздуха будет постепенно повышаться и выйдет на максимум в вечерние часы – термометры покажут -4…-6 градусов в Петербурге, в Ленинградской области -3…-8 градусов, местами на востоке до -15. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В четверг временами будет идти снег и -1…-3 градуса.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv