В Ленобласти 5 февраля ожидается морозный день

Местами, преимущественно на западе, 5 февраля пройдет небольшой снег.

В Ленинградской области в середине рабочей недели будет облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Местами, преимущественно на западе, 5 февраля пройдет небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер ночью восточный, юго-восточный 2-7 м/с, днем юго-восточный, южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью на западе -16...-21 градус, местами -9...-14, на востоке -19...-24 градуса, местами до -28, днем -4...-9 градусов, на востоке местами до -12. На дорогах гололедица.

Ночью 5 февраля в Петербурге ожидается до -15 градусов.

Фото: unsplash (Genessa Panainte); МЧС