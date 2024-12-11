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Ночью 5 февраля в Петербурге ожидается до -15 градусов
Сегодня, 9:26
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Ночью 5 февраля в Петербурге ожидается до -15 градусов

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По Ленобласти в отдельных районах, особенно на востоке, будет до -20…-25 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни. 

В городе утром 4 февраля температура составляет -11 градусов, поскольку продолжается поступление холодного воздуха. При этом будет солнечно. 

А 5 февраля ожидается самая холодная ночь на этой неделе: в центре столбики термометров покажут до -15 градусов, по Ленобласти в отдельных районах, особенно на востоке, до -20…-25 градусов. 

Потепление начнется завтра во второй половине дня, так как с запада к региону приближается очередной атмосферный фронт, и температура повысится до -5 градусов.

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода в феврале, холодная ночь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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