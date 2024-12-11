Ночью 5 февраля в Петербурге ожидается до -15 градусов

По Ленобласти в отдельных районах, особенно на востоке, будет до -20…-25 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ближайшие дни.

В городе утром 4 февраля температура составляет -11 градусов, поскольку продолжается поступление холодного воздуха. При этом будет солнечно.

А 5 февраля ожидается самая холодная ночь на этой неделе: в центре столбики термометров покажут до -15 градусов, по Ленобласти в отдельных районах, особенно на востоке, до -20…-25 градусов.

Потепление начнется завтра во второй половине дня, так как с запада к региону приближается очередной атмосферный фронт, и температура повысится до -5 градусов.

Фото: Piter.TV