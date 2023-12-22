В Петербурге 5 февраля местами пройдёт небольшой снег

На дорогах и тротуарах гололедица.

В первый рабочий день после выходных синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться тыловой частью циклона, расположившегося над центральными областями Европейской России.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, в регионе 5 февраля ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер западный 3-8 м/с.

Во вторник местами пройдёт небольшой снег и -4…-6 градусов.

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Фото: Piter.tv