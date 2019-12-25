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В Петербурге 5 декабря ожидаются слабый снег и умеренный мороз
Сегодня, 7:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 5 декабря ожидаются слабый снег и умеренный мороз

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Температура воздуха в Петербурге -6…-8 градусов.

Во вторник, 5 декабря, пути активных атмосферных вихрей обойдут Северную столицу стороной. В такой ситуации сохранится облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт слабый снег, а температурные показатели останутся ниже климатической нормы.

По данным ведущего специалиста погодного центра "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха в Петербурге -6…-8 градусов, по Ленобласти -6…-11 градусов. Ветер юго-западный 1-6 м/с.

В среду местами пройдёт слабый снег и -6…-8 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, зима, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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