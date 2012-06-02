Грозовые дожди собью жару в Петербурге 5 августа

Начнётся понижение температуры.

Территорию Северной столицы своим северо-западным краем заденет выходящий в районы Верхневолжья циклон. Во второй половине дня в небе появятся очаги кучево-дождевых облаков, которые станут причиной кратковременных дождей и локальных гроз. Начнётся понижение температуры, сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 5 августа в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду местами пройдёт кратковременный дождь, ночью +16…+18 градусов, днём +22…+24 градуса. Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о скором окончании жаркой погоды в городе.

Фото: Piter.tv