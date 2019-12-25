Главный синоптик Петербурга объявил о конце жары с 6 августа

В Северной столице ожидается похолодание до комфортных 24 градусов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил о скором окончании жаркой погоды в городе. Об этом он заявил 4 августа в своем Telegram-канале.

С 6 августа в Петербурге установится более прохладная погода. Температура воздуха днем будет составлять +22...+24 градуса. Ожидаются кратковременные дожди.

Колесов отметил, что такие температурные показатели являются наиболее комфортными для большинства жителей города. Жаркая погода, наблюдавшаяся в течение нескольких недель, постепенно пойдет на спад.

Прогноз синоптика касается только первой декады августа. Дальнейшие изменения погодных условий будут уточняться по мере поступления новых данных.

Июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: unsplash (Dave Hoefler)