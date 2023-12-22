В Петербурге 4 марта ожидается тепло и без осадков

В регионе ожидается переменная облачность.

В понедельник Северная столица постепенно перейдёт под влияние скандинавского антициклона, а по востоку Ленобласти скользнёт фронтальный раздел. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

В регионе ожидается переменная облачность, в Петербурге без осадков, в восточной половине 47 региона местами пройдёт небольшой мокрый снег. Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv