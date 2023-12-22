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В Петербурге 4 марта ожидается тепло и без осадков
Сегодня, 8:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 4 марта ожидается тепло и без осадков

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В регионе ожидается переменная облачность.

В понедельник Северная столица постепенно перейдёт под влияние скандинавского антициклона, а по востоку Ленобласти скользнёт фронтальный раздел. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

В регионе ожидается переменная облачность, в Петербурге без осадков, в восточной половине 47 региона местами пройдёт небольшой мокрый снег. Температура воздуха в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +1…+3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, осадки, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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