4 августа в Петербург вернётся жара

В пятницу без осадков, а волна тепла достигнет апогея.

В четверг Северная столица останется под влиянием антициклона. Он сохранит преимущественно солнечную и сухую погоду и продолжит процессы повышения температуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 4 августа в Петербурге +26…+28 градусов, по Ленобласти +24…+29 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу без осадков, а волна тепла достигнет апогея.

Фото: Piter.tv