Затянувшийся февраль в Петербурге подходит к концу

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса.

Во вторник, 4 апреля, Петербург останется под влиянием северной периферии циклонического вихря. Ожидается преимущественно облачная погода, вновь пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +1…+3 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду осадки прекратятся, днём выглянет солнце и прогреет воздух до +4…+6 градусов.

Фото: Piter.tv