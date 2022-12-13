В Ленобласти 4 апреля ожидается снег и до +6 градусов

Ночью местами похолодает до -9 градусов.

В Ленинградской области во вторник, 4 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -1..-6 градусов, местами до -9, днем +1...+6 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Фото: Piter.tv