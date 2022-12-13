В Ленобласти 4 апреля ожидается снег и до +6 градусов

В Ленинградской области во вторник, 4 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью в большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный снег, днём в отдельных районах небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью -1..-6 градусов, местами до -9, днем +1...+6 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.
Фото: Piter.tv
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