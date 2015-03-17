В Петербурге 3 июня местами прошумят грозовые дожди

Днём до +20 градусов.

Северная столица во вторник окажется под влиянием южной периферии циклона, выходящего на север Скандинавии. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 3 июня в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду ожидается без осадков, ночью +9…+11 градусов, днём +20…+22 градуса.

Холодный, сырой и пасмурный: каким выдался май 2025 года в Петербурге.

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Фото: Piter.tv