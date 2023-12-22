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В Петербурге 3 июня дожди ограничат приток солнечного тепла
Сегодня, 8:16
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В Петербурге 3 июня дожди ограничат приток солнечного тепла

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Температура воздуха 3 июня в Петербурге +23…+25 градусов.

В понедельник погоду в Северной столице сформирует обширная циклоническая депрессия с центром над Карелией. В регионе пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, а температурный фон ожидается на 4-5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 3 июня в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Во вторник ожидается без существенных осадков и +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: июнь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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