В Петербург 3 апреля возвращается зима

Возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

В среду, 3 апреля, условия погоды в Северной столице будет формировать тыловая часть активного циклона. Небо продолжат закрывать плотные облака, пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, а затем и в снег, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, не исключены гололёдные явления. Добавит погоде дискомфорта порывистый северный ветер, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 3 апреля в Петербурге в начале дня 0…+2 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса, местами до +5…+10 градусов, в течение дня температура будет понижаться. Ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, порывистый.

В четверг ожидается небольшой снег, гололедица, формирование временного снежного покрова и -1…+1 градус.

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Фото: Piter.tv