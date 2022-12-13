В Петербурге 3 апреля продолжается зимняя погода

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса.

В понедельник, 3 апреля, Петербург будет ощущать влияние атмосферного фронта, протянувшегося по северной периферии циклона. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная погода, пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами возможна гололедица.

Температура воздуха в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -1…+4 градуса. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник характер погоды изменится мало, днем около +1…+3 градусов.

Фото: Piter.tv