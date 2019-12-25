Петербург ощутит на себе смену атмосферных вихрей 31 октября

Температура в городе составит +4…+6°.

Последний день октября Петербург начнет под влиянием тыловой части уходящего на восток циклона, а закончит с ощущением воздействия передней части следующего ненастного посланника Атлантики. В регион придут облачность с прояснениями и кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в городе составит +4…+6°, в Ленобласти +2…+7°.

Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.