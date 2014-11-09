31 октября в Петербурге температурный фон будет близок к климатической норме

Температура воздуха в Петербурге 31 октября +3…+5 градусов.

В последний день октября 2022 года погоду в Петербурге сформирует гребень антициклона. При переменной облачности обойдётся без осадков, температурный фон будет близок к климатической норме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 31 октября +3…+5, по Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ожидаются небольшие дожди и на 2-3 градуса теплее.

Фото: Piter.tv