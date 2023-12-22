В Петербурге 31 мая местами вновь прошумят кратковременные дожди

Температура воздуха 31 мая в Петербурге +27…+29 градусов.

В последний майский день 2024 года пути активных атмосферных образований обойдут Северную столицу стороной, оставляя над регионом очень тёплый и неустойчивый воздух. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

В послеполуденные часы в Петербурге местами вновь прошумят кратковременные дожди, возможны грозы, в отдельных районах град. Температура воздуха 31 мая в Петербурге +27…+29 градусов, в Ленинградской области +25…+30 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с, при грозе порывистый.

В субботу местами пройдёт кратковременный дождь, гроза и +26…+28 градусов.

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Фото: Piter.tv