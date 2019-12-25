Северную столицу 31 июля ожидает типичное петербургское лето

Температура воздуха 31 июля в Петербурге +18…+20 градусов.

Северная столица в последний день июля останется под влиянием тыловой части обширного циклонического вихря. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, временами пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 31 июля в Петербурге +18…+20 градусов, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг временами будут идти дожди и +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)