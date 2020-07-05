В Петербурге 31 августа температурный фон окажется на 7-8 градусов ниже средних значений

Температура воздуха 31 августа в Петербурге +10…+12 градусов.

В последний день уходящего лета Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклонического вихря, центр которого переместится в Верхневолжье. Его облачная спираль продолжит закрывать небо плотной пеленой, пройдут дожди, местами сильные, а дневные показания термометров будут на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 31 августа в Петербурге +10…+12, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг дожди примут кратковременный характер и будут ослабевать, при этом теплее не станет.

Фото: Piter.tv