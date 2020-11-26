В Петербург тёплый фронт 30 октября принесёт облака и осадки

Ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящий в мокрый.

В последний понедельник октября Северную столицу своим краем заденет облачная система тёплого атмосферного фронта, рассказал в своём утреннем прогнозе ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная погода, пройдёт небольшой снег, местами переходящий в мокрый, на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха 30 октября в Петербурге 0…+2 градуса, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник также ожидается мокрый снег, переходящий в дожди, и +1…+3 градуса.

Фото: Piter.tv