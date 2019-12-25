В Петербурге 30 ноября местами пройдёт небольшой снег

Температура воздуха 30 ноября в Петербурге -2…-4 градуса.

В последний день календарной осени 2022 года синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует малоактивный фронтальный раздел, надвигающийся с юга. Ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдёт небольшой снег. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 30 ноября в Петербурге -2…-4, по Ленобласти -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 779 мм рт. ст., что значительно выше нормы.

В четверг ожидается без существенных осадков и немного холоднее.

Фото: Piter.tv