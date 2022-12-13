Петербург 30 марта окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона

В четверг, 30 марта, Петербург окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого облачными циклонами. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.
Ожидается облачная с прояснениями погода, в Петербурге ближе к вечеру возможен небольшой снег. Температура воздуха в городе 0…-2 градуса, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.
В пятницу ожидается небольшой мокрый снег и 0…+2 градуса.
Фото: Piter.tv
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