Петербург 30 марта окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона

Ожидается облачная с прояснениями погода, в Петербурге ближе к вечеру возможен небольшой снег.

В четверг, 30 марта, Петербург окажется под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона, с востока и с запада сжатого облачными циклонами. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Ожидается облачная с прояснениями погода, в Петербурге ближе к вечеру возможен небольшой снег. Температура воздуха в городе 0…-2 градуса, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст.

В пятницу ожидается небольшой мокрый снег и 0…+2 градуса.

Фото: Piter.tv