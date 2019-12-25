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В Петербург 30 июля придут похолодание и кратковременные дожди
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербург 30 июля придут похолодание и кратковременные дожди

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Температура воздуха 30 июля в Петербурге +21…+23 градуса.

Сегодня до Северной столицы дотянется циклон, центр которого в середине дня выйдет в районы Средней Волги. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, на юге и западе Ленобласти возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха 30 июля в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+23 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду временами будут идти дожди и +19…+21 градус.

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Фото: unsplash

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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