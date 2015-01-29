В Петербурге 30 августа температура будет на 5-6 градусов выше климатической нормы

Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В последний день календарного лета Северная столица будет ощущать влияние северо-западной периферии обширного антициклона. При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температурный фон повысится, и окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 30 августа в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В субботу вечером пройдут кратковременные дожди и +24…+26 градусов.

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Фото: Piter.tv