В Петербурге 2 сентября в первой половине дня пройдут дожди

Температура воздуха 2 сентября в Петербурге +23…+25 градусов.

В первый будний день наступившей осени синоптическая ситуация в Северной столице будет формироваться прохождением тёплого атмосферного фронта. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 2 сентября в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Во вторник без осадков и +26…+28 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv