В Петербурге 2 мая значительно потеплеет

Однако уже в среду петербуржцев снова ждёт холодная погода.

Синоптическую ситуацию в Петербурге 2 мая сформирует тёплый сектор очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на территорию Финляндии. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклонический вихрь станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди и откроет дорогу к берегам Невы более тёплому воздуха, что позволит температуре слегка превысить климатические рамки.

Температура воздуха 2 мая в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В среду местами пройдут короткие дожди, и ожидается существенное похолодание.

Фото: Piter.tv