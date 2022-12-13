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В Петербурге 2 мая значительно потеплеет
Сегодня, 7:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 2 мая значительно потеплеет

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Однако уже в среду петербуржцев снова ждёт холодная погода.

Синоптическую ситуацию в Петербурге 2 мая сформирует тёплый сектор очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на территорию Финляндии. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклонический вихрь станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет кратковременные дожди и откроет дорогу к берегам Невы более тёплому воздуха, что позволит температуре слегка превысить климатические рамки.

Температура воздуха 2 мая в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывистый.

В среду местами пройдут короткие дожди, и ожидается существенное похолодание.

Фото: Piter.tv

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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