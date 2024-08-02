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В Петербурге 2 августа вновь пройдут кратковременные дожди

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Температура воздуха в Петербурге 2 августа +21…+23 градуса.

Перед выходными погоду в Петербурге продолжит формировать тыловая часть обширного и малоподвижного облачного вихря с центром над Прикамьем. Вновь пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге 2 августа +21…+23 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу местами пройдут кратковременные дожди и +21…+23 градуса.

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Видео: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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