В Петербурге 29 октября солнечно, но прохладно

Температура воздуха в Петербурге +5…+7 градусов.

Во вторник синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует гребень антициклона. В зоне его влияния облаков будет немного и обойдётся без дождей, они возможны лишь в восточной половине Ленинградской области.

При этом, как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести", несмотря на обилие солнца теплее не станет. Ветер будет поставлять к берегам Невы холодные воздушные массы.

Температура воздуха 29 октября в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +3…+8 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В среду временами пройдут дожди, ветрено и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv