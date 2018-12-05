В Петербурге 29 ноября температурный фон останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы

Температура воздуха в Санкт-Петербурге -2…-4 градуса.

Во вторник, 29 ноября, метеорологические условия в Петербурге продолжит формировать периферия антициклона. В регионе сохранится облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, в городе существенных осадков не ожидается, а на юге Ленобласти возможен небольшой снег. Температурный фон останется на 2-3 градуса ниже положенного по климату. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге -2…-4 градуса, по Ленобласти -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 778 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В среду местами пройдёт небольшой снег, днём около -2…-4 градусов.

Фото: Piter.tv