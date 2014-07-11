29 мая в Петербурге будет облачно и дождливо, но тепло

Днём в Петербурге +21…+23 градуса.

Северная столица в четверг останется в полосе атмосферного фронта, но на этот раз будет находиться с его тёплой стороны. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, по области прогремят грозы, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 29 мая в Петербурге +21…+23 градуса, в Ленинградской области +18…+23 градуса, на востоке до +27 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу временами будут идти дожди, ночью +13…+15 градусов, днём +16…+18 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает горожан в ближайшие выходные.

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Фото: Piter.tv