В Петербурге 29 марта облака и дожди притормозят прогрев

Температура воздуха 29 марта в Петербурге +10…+12 градусов.

Перед выходными синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом. Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой и во второй половине дня местами пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 29 марта в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу пройдут кратковременные дожди и ожидается +8…+10 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv