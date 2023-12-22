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В Петербурге 29 марта облака и дожди притормозят прогрев
Сегодня, 8:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 29 марта облака и дожди притормозят прогрев

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Температура воздуха 29 марта в Петербурге +10…+12 градусов.

Перед выходными синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет формироваться под влиянием циклона, центр которого расположится над Ботническим заливом. Его облачная спираль закроет небо плотной пеленой и во второй половине дня местами пройдут дожди, что ограничит приток солнечного тепла, сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 29 марта в Петербурге +10…+12 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, вечером порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу пройдут кратковременные дожди и ожидается +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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