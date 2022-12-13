В Петербурге 29 марта снег, гололедица, температура ниже нормы

Температура воздуха в городе -1…+1 градус.

В среду, 29 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться атмосферным фронтом, который вытянулся через регион в меридиональном направлении с юга на север, и поделил территорию Ленинградской области на холодный запад и более тёплый восток. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Петербурге ожидается облачная погода, временами осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, гололедица.

Температура воздуха в городе -1…+1 градус, по Ленобласти -1…+4 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг снег постепенно прекратится, сохранится гололедица, ночью подморозит до -4…-6 градусов, днём около 0.

Фото: Piter.tv