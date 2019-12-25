29 июня на погоду в Петербурге окажет влияние антициклон

Температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

В среду на погоду в Северной столице окажет влияние антициклон. При небольшой облачности дождей не ожидается, а температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 29 июня в Петербурге составит +26…+28, по Ленобласти +24…+29 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг без осадков и вновь жарко.

Фото: Piter.tv