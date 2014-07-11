В Петербурге постепенно начинает понижаться температура

Температура воздуха в Петербурге +24…+26 градусов.

Северная столица в понедельник окажется под влиянием северной периферии выходящего в центр страны циклонического вихря. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине региона, пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый.

Во вторник пройдут небольшие дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv