В Петербурге 29 февраля ожидается без существенных осадков

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

В последний день календарной зимы на синоптическую ситуацию в Северной столице будет оказывать влияние гребень антициклона. Он постепенно оттеснит наполненные влагой облака за границы региона, прекращая осадки и удерживая температурные показатели в зоне положительных значений. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

В четверг, 29 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, в Петербурге без существенных осадков, по Ленобласти ещё возможны осадки. На дорогах и тротуарах местами гололедица.

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

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Фото: Piter.tv