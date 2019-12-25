Петербург ожидает прихода теплого фронта 29 августа

Дневная температура составит около +18...+20 градусов, в отдельных районах региона воздух прогреется до +16...+21 градуса.

Северную столицу сегодня ожидает переменчивая погода под влиянием западного циклона и связанного с ним тёплого фронта. Утро начнётся с облаков и кратковременных просветлений, однако к вечеру пройдут осадки. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Дневная температура составит около +18...+20 градусов, в отдельных районах региона воздух прогреется до +16...+21 градуса. Юго-западный ветер усилится до 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление опустится ниже нормального уровня, достигнув отметки 757 мм рт. ст.

В предстоящую субботу ночь и утро будут сопровождаться периодическими дождями. Ночные температуры установятся на уровне +13...+15 градусов, дневные поднимутся до +20...+22 градусов.

Фото: Piter.TV