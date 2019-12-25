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Антициклон 29 августа порадует Петербург теплом
Сегодня, 8:04
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Антициклон 29 августа порадует Петербург теплом

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В Петербурге +23…+25 градусов.

В четверг синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать северная периферия антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и спокойную погоду с полным отсутствием дождей, а температура воздуха ещё немного подрастёт. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 29 августа в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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