Антициклон 29 августа порадует Петербург теплом

В Петербурге +23…+25 градусов.

В четверг синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать северная периферия антициклона. Он сохранит в регионе преимущественно солнечную и спокойную погоду с полным отсутствием дождей, а температура воздуха ещё немного подрастёт. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 29 августа в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер северо-западный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

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Фото: Piter.tv