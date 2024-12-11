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Очередной циклон принес осадки в Петербург 28 января
Сегодня, 8:41
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Очередной циклон принес осадки в Петербург 28 января

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Днём +3…+5 градусов.

Во вторник Северная столица окажется под влиянием передней части следующего циклонического вихря, приближающегося с запада. По данным синоптиков "Фобос", в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, в начале дня местами с мокрым снегом.

Температура воздуха 28 января в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

В среду временами будут идти дожди и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: дождь, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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