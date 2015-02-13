В Петербурге 28 октября пройдут дожди, но будет тепло

Температура будет заметно выше средних многолетних показателей.

В понедельник Петербург будет находиться в полосе атмосферного фронта, смещающегося в широтном направлении. Атмосферный фронт станет причиной облачной с прояснениями погоды, вызовет дожди. Пока что температура будет заметно выше средних многолетних показателей, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 28 октября в Петербурге +9…+11 градусов, в Ленинградской области +7…+12 градусов. Ветер западный 5-10 м/с.

Во вторник пройдут кратковременные дожди и +8…+10 градусов.

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Фото: Piter.tv