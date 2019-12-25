В Петербурге 28 октября будет облачная и дождливая погода

Температура воздуха 28 октября в Петербурге +10…+12 градусов.

Перед выходными синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом будет формировать циклон с центром над севером Скандинавии. По его южной периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажный воздушны массы, делая погоду облачной и местами вызывая небольшие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 28 октября в Петербурге +10…+12, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу ожидаются дожди, но при этом будет довольно тепло.

Фото: Piter.tv