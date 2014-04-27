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В Петербурге 28 июля температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 28 июля температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы

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При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди.

В четверг синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена тыловой частью циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, температурный фон изменится мало и окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 28 июля +20…+22, по Ленобласти +18…+23 градуса. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Пятница будет дождливой и холодной.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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