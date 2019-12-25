В Петербурге 28 декабря будет пасмурно и тепло

Днём 0…+2 градуса.

В последний рабочий день в 2024 году Северная столица останется в северной части антициклона, по периферии которого в регион продолжат поступать относительно влажные и тёплые воздушные массы. В регионе сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно морось. На дорогах и тротуарах возможна гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 28 декабря в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

В воскресенье пройдут небольшие дожди и +4…+6 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv