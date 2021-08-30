Петербург 28 декабря окажется под влиянием циклонического вихря "Изабель"

Облаков в небе над регионом 28 декабря по-прежнему будет много, пройдут небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, местами гололедица.

В середине рабочей недели Петербург будет находиться под влиянием южной периферии циклонического вихря "Изабель" ("Isabel"). Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Облаков в небе над регионом 28 декабря по-прежнему будет много, пройдут небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, местами гололедица. Температурные показатели продолжат повышаться.

Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшой снег, гололедица и слабый мороз.

Фото: Piter.tv