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Петербург 28 декабря окажется под влиянием циклонического вихря "Изабель"
Сегодня, 7:58
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 28 декабря окажется под влиянием циклонического вихря "Изабель"

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Облаков в небе над регионом 28 декабря по-прежнему будет много, пройдут небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, местами гололедица.

В середине рабочей недели Петербург будет находиться под влиянием южной периферии циклонического вихря "Изабель" ("Isabel"). Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Облаков в небе над регионом 28 декабря по-прежнему будет много, пройдут небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, местами гололедица. Температурные показатели продолжат повышаться.

Температура воздуха в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшой снег, гололедица и слабый мороз.

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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