Дожди начнут отступать от Петербурга 28 августа

Температура воздуха прогреется до +16...+18 градусов.

Северная столица вскоре попадёт под воздействие северной части антициклона. В городе установится переменная облачность, возможны кратковременные осадки, главным образом утром. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха прогреется до +16...+18 градусов, в пригородах воздух прогреется до +14...+19 градусов. Западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду. Давление постепенно повысится до нормального уровня в 760 мм ртутного столба.

В предстоящую пятницу дневные часы вновь будут сопровождены небольшими дождями, температура опустится до +8...+10 градусов ночью и поднимется до +17...+19 днем.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV