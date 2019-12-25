Североатлантический циклон затронет Петербург 27 сентября

В Северной столице прогнозируется облачность, временами дожди и локальные грозы.

В пятницу, 27 сентября, Петербург попадает под влияние юго-восточной периферии североатлантического циклона, центр которого перенесется в южные районе Финляндии в середине дня. В такой ситуации в Северной столице прогнозируется облачность, временами дожди и локальные грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха составит +16…+18°, в Ленобласти +14…+19°. Ветер южный 5–10 м/с, с порывами до 11–16 м/с.

Атмосферное давление будет понижаться и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Фото: Piter.TV